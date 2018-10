Un oreiller pour voyager avec Morphée

A l'occasion de son vol record le plus long du monde, Singapore Airlines a suggéré deux siestes de 5 heures chacune au cours de ce voyage épique et a conçu en place l'éclairage de la cabine en conséquence. Cependant, un rapport de Skyscanner* de cette année a révélé que 79 % des passagers interrogés ont du mal à dormir sur de longues distances, ce qui rend plus important que jamais la création d'un environnement de sommeil parfait.Le nouvel oreiller Memory Dreamer de Go Travel est supposé vous permettre d'obtenir la position verticale idéale pour dormir. Arrondi à l'arrière, de sorte que votre tête s'incline doucement vers l'arrière, ses sangles de tension élastiques à l'avant empêcheront votre tête de rouler vers l'avant. Cet oreiller de luxe, conçu en mousse à mémoire de forme, réagit instantanément au poids et à la chaleur de votre tête.Le Memory Dreamer épouse sans effort les contours de votre cou et de votre menton pour un soutien à 360° entièrement structuré, offrant ainsi tout le confort dont vous avez besoin pour dormir. Il encourage également une meilleure posture et un meilleur soutien lors de la lecture d'un livre ou du visionnage de milliers d'heures de divertissement. Soutenant de près la courbure naturelle de votre cou et de votre colonne vertébrale, l'oreiller soulage les points de pression typiques et aide à éviter le mal de cou qui se manifeste chez la plupart des voyageurs.Le prix ne devrait pas ruiner votre sommeil : 24,95€.