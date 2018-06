Visioconférence, Logitech lance une caméra qui s'adapte aux lieux

La caméra Rally est équipée de la vidéo Ultra-HD 4K, de composants audio modulaires, de fonctionnalités PTZ et de technologies Logitech RightSense qui cadrent automatiquement les sujets, optimisent les couleurs et la luminosité des visages. Elle est capable d’améliorer la précision sonore afin de garantir des échanges vocaux toujours parfaitement intelligibles. Grâce à son optique 4K et à ses fonctionnalités PTZ intelligentes, elle parvient à capturer chaque siège installé dans la salle.



Sa modularité native la destine aux salles de réunion standard, mais aussi aux salles de conseil d’administration, ou les forums à la superficie plus importante. La caméra seule sera accessible dès cet été au prix conseillé de 1399€. Le système Logitech Rally sera disponible cet automne, incluant la caméra Rally, l’équipement pour table et écran réduisant au minimum le câblage dans la pièce, un haut-parleur et un trépied à micro.