Voyages d'affaires : 5 conseils pour mieux se déplacer l'été

Après la HLE, c'est l'autre point à surveiller. La place dans l'avion et les priorités commercialisées par les compagnies permettent de limiter les effets de l'été. Entrer et sortir le plus vite dans l'avion, c'est un accès plus rapide aux formalités d'immigration.



Si vous voyagez à l'étranger, pensez à prendre si possible des vols aux horaires décalés (moins de monde à l'arrivée pour quitter l'aéroport et gérer les formalités) quitte à arriver plus tôt.



Rien ne vous empêche de négocier des rendez-vous en fin d'après midi pour les déplacements européens. Il fait moins chaud et les vols sont moins chargés que le matin, quitte à prévoir une nuit sur place. A négocier avec votre TM !