Wizz Air va relier Londres Luton à Grenoble

Wizz Air lancera sa ligne bihebdomadaire Londres Luton – Grenoble le 15 décembre 2018. Elle assurera les vols tous les mardi et samedi. La low-cost décollera de l'aéroport britannique à 14h40 pour se poser en Rhône-Alpes à 17h20. L'A320 s'envolera ensuite de la piste grenobloise à 18h15 pour un atterrissage au Royaume-Uni à 19h00.



La compagnie va également lancer 3 autres dessertes au départ de London Luton Airport lors du programme d'hiver 2018/19. Elle mettra le cap sur Eilat/Ovda à compter du 28 octobre avec 2 vols par semaine. Elle ouvrira ensuite des lignes bihebdomadaires vers Tromso (Norvège) et Vérone (Italie) respectivement les 14 et 15 décembre.