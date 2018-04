Xtend, la valise extensible qui peut aussi charger un smartphone

La valise Xtend est équipée d'un système unique d’extension et de rétractation. Il est possible ainsi d'ajuster sa taille de 55 cm à 75 cm en fonction de son contenu et des espaces de rangement.Le bagage dispose d'une poche facile d'accès à l'avant et d'une deuxième à l'arrière, assez grande pour abriter une tablette de douze pouces. Par ailleurs, elle est équipée d'une prise USB intégrée. La valise a aussi un compartiment séparé pouvant accueillir des chaussures, un sac de linge sale ou une trousse de toilette.Xtend possède également une batterie qui permet de profiter de 3 prises USB accessibles sous la poignée. Les voyageurs d'affaires ont ainsi la possibilité de recharger des smartphones, ordinateurs portables ou tablettes à tout moment et en tout lieu.D’un design innovant décliné en 6 coloris, Xtend est également dotée d’une ouverture par lecture d’empreinte digitale. La valise a reçu plusieurs prix en matière d’innovation et de design, notamment au TGA Las Vegas et au salon d’Offenbach (Allemagne).La valise est en vente à partir du 25 juin 2018 au Bon Marché à Paris (exclusivité France), dans les boutiques du MoMA ou encore sur le e-shop Seul bémol pour cette merveille, son prix public conseillé : 595 €. Il faudra casser la tirelire pour la Fête des Pères...