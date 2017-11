A L.A., aller à la rencontre de Rodin et Klimt

A l’occasion du centenaire de la disparition d’Auguste Rodin et de Gustave Klimt, le musée « Legion of Honor » de San Francisco met en parallèle les deux artistes avec l’exposition “ Klimt & Rodin: an Artistic Encounter ”, à voir jusqu’à la fin du mois de janvier 2018. Avec comme point de départ le courant artistique baptisé “sécession viennoise”, 25 sculptures de Rodin côtoient 32 œuvres de Klimt dans une exposition mettant en lumière les liens entre ces artistes et célébrant l’héritage de ces pionniers sur l’art. Tandis que Rodin est largement considéré comme le père de la sculpture moderne, Klimt était un peintre révolutionnaire ; ils ont tous les deux brisé les limites esthétiques de l’époque pour trouver de nouveaux vocabulaires artistiques et créer de puissants projets pour la peinture et la sculpture modernes.Ils se sont rencontrés une seule fois, à Vienne, en 1902 et se retrouvent aujourd’hui sur la côte ouest des Etats-Unis. A l’époque, Rodin avait été captivé par l’œuvre de Klimt “la frise de Beethoven” qui représente l'aspiration au bonheur de l'humanité souffrante. Cette frise a été reproduite à San Francisco et constitue un temps fort de l’exposition. Cette œuvre est considérée comme le début de la «période dorée» de Klimt et que Rodin qualifiera de fresque tragique et magnifique.