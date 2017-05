AccorHotels se renforce sur le MICE et la restauration

AccorHotels se développe sur le MICE et la restauration. Le groupe hôtelier et le FCDE (Fonds de Consolidation et de Développement des Entreprises) sont entrés en négociations exclusives en vue de la cession de 100% de la participation minoritaire du FCDE au sein du Groupe Noctis.