Acheteurs, offrez à votre Comex un Boeing 787 privé

Désolé de vous gâcher le plaisir, mais parlons d’abord d’argent : 25 000 € de l’heure environ pour 30 passagers. Pour ce prix, vous disposerez d’une chambre privative avec douche pour le big boss, de 18 sièges lits en première classe et d’une salle à manger volante équipée d’une table de réunion.La restauration, ainsi que les boissons, ne sont pas comprises dans le tarif de base mais l'entreprise assure qu'elle peut adapter le vol à toutes les demandes gastronomiques formulées par le client. Deer Jet, filiale du chinois HNA Group, précise que l’appareil privatisé dispose d’un équipage « discret » et formé à un service haut de gamme. L’entreprise, spécialisée dans les affrètements et l’aviation d’affaires, gère également des Boeing BBJ et des Gulfstream (450 et 550).