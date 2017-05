Aerticket a trouvé sa directrice commerciale

En joint-venture avec TourCom , la solution Aerticket a été lancée en France en mars dernier sous la direction de Richard Vainopoulos, fondateur du réseau d’agences, et de Rainer Klee, PDG d'Aerticket. L'entreprise a nommé Charlotte Roussel en tant que Directrice Commerciale.Avec ses 19 années d’expérience dans l’industrie du voyage, notamment dans l’aérien et la distribution en ligne, elle apportera sa vision stratégique du marché et appréhendera les attentes des agences pour les épauler au quotidien. Elle aura comme principale mission de développer le portefeuille B2B auprès des agences TourCom mais aussi d’étendre la solution Cockpit Aerticket à l’ensemble du marché B2B français.Aerticket propose :- l'obtention de tarifs compétitifs (publics, négociés et low-cost) provenant de 20 pays différents- un outil B2B simple et rapide, s’adressant aux débutants comme aux confirmés.- une plate-forme destinée aux Agences IATA ou non IATA