Air Caraïbes propose de payer son billet en plusieurs fois

L'offre, baptisée Facily Pay, est réservée aux particuliers résidant en France métropolitaine ou dans les DOM. Elle est valable pour tout achat de 350 € à 4 000 € sur les vols transatlantiques aller-retour d'Air Caraïbes au départ de Paris Orly Sud vers Pointe-à-Pitre, Fort-de-France et Cayenne, dans les 2 sens de trajet.



Cette offre sécurisée peut être utilisée jusqu'à 15 jours avant la date de départ. Elle propose au choix le règlement de billets d'avion en 3 ou 4 fois sur le site Internet de la compagnie avec le versement d'un apport obligatoire et sous réserve d'acceptation par Oney.



- Pour un paiement en 3 fois : le premier apport correspond au tiers de la commande et des frais équivalents à 1,45% du montant total du dossier (avec un coût maximum de 10€).

Exemple : pour un achat de 450 €, apport de 156,53 €, puis 2 x 150€. Crédit sur 2 mois au TAEG fixe de 19,28%. Coût du financement 6,53€, dans la limite de 10€ maximum.



- Pour un paiement en 4 fois : le premier apport correspondant au quart de la commande et des frais équivalents à 2,20 % du montant total du dossier (avec un coût maximum de 20€).

Exemple : pour un achat de 400€, apport de 108,80€, puis 3 x 100€. Crédit sur 3 mois au TAEG fixe de 19,61%. Coût du financement 8,80 € dans la limite de 20€ maximum.



Le client a uniquement besoin d'une carte bancaire Visa ou Mastercard, dont la durée de validité doit être supérieure d'au moins deux mois à la durée de financement choisie. Il dispose d'un délai de 14 jours pour renoncer à ce mode de paiement fractionné