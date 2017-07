Air France s'entend avec ses PNC

Si les relations entre les pilotes et Air France restent tendues, la compagnie française a trouvé un terrain d'entente avec ses hôtesses et stewards. Comme l'Unac, le syndicat Unsa-PNC a accepté de signer le nouveau projet d'accord collectif. Valable 5 ans, l'accord prévoit l'embauche de 400 à 500 PNC et exclut la mobilité contrainte d'Air France vers la nouvelle compagnie. Il limite d'ailleurs le développement du projet boost. Sa flotte ne pourra compter que 10 avions long-courrier et 18 moyen-courrier.L'UNAC et l'UNSA représentent ensemble la moitié des voix des hôtesses et stewards de la compagnie aux élections professionnelles, les accords signés seront donc valables pour l'ensemble de la catégorie professionnelle au sein d'Air France. La troisième organisation représentative le SNPNC a prévu pour sa part se prononcer sur ce projet après la consultation de ses membres qui se clôturera le 24 juillet.