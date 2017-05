Aloft s'installe à Perth (Australie)

L'hôtel Aloft Perth s'est installé dans le quartier en développement de The Springs. L'hôtel est ainsi situé près du fleuve Swan et aux portes du quartier d'affaires de la ville australienne. Il dispose de 224 chambres. Elles proposent toutes le wifi gratuit, une télé 55 pouces équipée de la connectivité Plug & Play ou encore des produits de soin de Bliss Spa.Après leurs rendez-vous de la journée, les voyageurs d'affaires peuvent écouter de la musique ou boire un verre au Re:mix lounge ou au W XYZ bar. Un restaurant, un grab and go ouvert 24/24 et une salle de sport sont également disponibles.Les entreprises ont aussi la possibilité d'organiser des événements dans l'établissement grâce à 924m² d'espaces dédiés au MICE. La plus grande des salles peut accueillir 300 personnes. Des cocktails et autres manifestations jusqu'à 152 participants peuvent aussi être tenus sur la terrasse sur le toit de l'hôtel.27 Rowe Avenue, The Springs, RivervalePerth, Australie occidentale6103 AustralieTel: +61 8 6147 2468