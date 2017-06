Aparthotels Adagio se renforce en Europe

L’Adagio Édimbourg est situé en plein cœur du quartier historique du Royal Mile, dans les fondations même du «Old Sailor’s Ark», lieu emblématique de la capitale écossaise. Cet ancien hospice construit dans les années 30 accueille les voyageurs d'affaires depuis le mois dernier. Entièrement rénové, il dispose de 146 appartements, alliant un style haussmannien aux codes industriels. Les appartements, du studio 2 personnes au 2 pièces 4 personnes, sont entièrement équipés et offrent une vue imprenable sur la capitale.L'établissement propose également à ces client une salle de fitness, un parking privé et du wifi haut débit gratuitPoursuivant son expansion en Grande Bretagne, Adagio ouvrira un nouvel aparthotel en 2019 à Leicester, au cœur de l’Angleterre. L’établissement sera partagé avec Novotel, autre marque du groupe AccorHotels. Il comportera 100 appartements et offrir aux hôtes une réception 24h/24, du wifi gratuit et un espace de vie équipéUne nouvelle adresse ouvrira également courant 2019 à Fribourg, à proximité de la frontière franco-allemande. Ce nouvelaparthotel de la gamme Adagio access disposera de 153 appartements.La nuitée est actuellement affichée à partir de £60231 Canongate EH8 8BJ, Edinburgh, United Kingdom