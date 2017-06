April étoffe son application Easy Claim

Le groupe April a lancé la deuxième version de son application de remboursement de frais de santé Easy Claim. Elle est désormais proposée à l’ensemble des clients ayant souscrit une police d’assurance auprès de ses filiales asiatiques.Avec leur smartphone et l'appli Easy Claim, les assurés prennent en photo leurs factures de soins. Ils envoient ensuite cette photo à April via l’application. Cela représente un gain de temps important puisque les assurés ne sont plus obligés d’envoyer les factures par courrier, passant d’un délai d’acheminement de quelques jours voire quelques semaines à quelques secondes.L’application sera mise à jour au fur et à mesure, pour offrir aux clients un service continuellement amélioré. Le lancement de cette nouvelle version s'accompagne de quelques nouveautés majeures dont l’authentification par empreinte sur les smartphones compatibles.L'outil est disponible en français, anglais, espagnol et allemand.L'appli Easy Claim compte doubler son nombre d'utilisateurs d’ici fin 2017, et ainsi atteindre les 100 000 utilisateurs.