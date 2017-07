Les voyageurs d'affaires peuvent désormais voler entre Brest et Genève. La liaison dans un premier temps annoncée pour le 6 juin a décollé un mois plus tard. Etihad Regional, opérée par Darwin Airline, assure les deux vols hebdomadaires avec un avion SAAB 2000 de 50 places.Le vol du jeudi s'envole de l'aéroport suisse à 16h10 pour se poser en Bretagne à 18h00. Il quitte la piste brestoise à 18h30 pour une arrivée sur son hub à 20h10.La fréquence du dimanche propose un décollage de Genève à 12h25 et de Brest à 14h50.Les tarifs sont à partir de 74€ TTC aller simple.