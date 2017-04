Carnet d'adresses, 10 bons plans pour découvrir Boston

Dans cette ville qui donna ses lettres de noblesse aux WASP (White Anglo Saxon Protestant), tout respire le passé et annonce le futur. Universités obligent, la ville est plutôt jeune et vibre au rythme des fêtes étudiantes que l'on peut croiser le week-end. Boston, c'est donc l'histoire à l'état pur. Pour découvrir la cité, Il faut se promener dans le centre-ville et remarquer au sol cette ligne rouge qui serpente dans la ville. C’est l’une des promenades les plus appréciées: la fameuse "Freedom Trail". Sur 7 kilomètres, elle conduit le visiteur aux points essentiels de la révolution américaine. La visite débute au "Boston Common" (le plus vieux parc américain) et se termine à "Bunker Hill" à "Charlestown". On peut alors croiser, entre autres, le "Old Meeting House" où se réunissaient les insurgés, le "Fanatique Hall" le vieux marché, et la maison de "Paul Revere", la plus vieille maison de la ville.



Mais si Boston est politique et historique, elle est désormais totalement orientée vers le futur. Ville des banques et des plus gros cabinets d'analystes américains, elle résume à elle seule cette côte Est des États-Unis. Là où se sont formées les plus grandes fortunes du pays et qui a donné naissance à bien des hommes célèbres comme John Kennedy. Le MIT ou Harvard à Cambridge sont deux universités réputées que l'on peut visiter. La fameuse bibliothèque du MIT est un pur chef d'œuvre.



Boston se découvre aussi en une dizaine d'adresses. Elles sont fréquentées par toute la ville, quel que soit le rang social ou la fortune, mais pas forcément par les touristes. C'est cette visite un peu insolite que nous vous proposons aujourd'hui.