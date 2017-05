Cathay Pacific supprime 600 emplois pour renouer avec la croissance

Ruppert Hog, le Directeur Général, reconnait qu’il n’est jamais facile de se séparer d’une partie de son personnel mais affirme dans la presse locale que " Cette décision était nécessaire pour l’avenir de la compagnie et la confiance des clients ". Au final, ce sont 190 cadres qui vont quitter l’entreprise et 400 postes administratifs et de gestion au siège de la compagnie.



Mais Cathay pourrait aussi repenser son organisation commerciale avec une refonte des tarifs, plus agressifs et mieux adaptés à sa carte de destination. Globalement, la compagnie pourrait annoncer plus d’opération promotionnelles vers l’Europe et développer des services au sol pour ses voyageurs fréquents. Cathay, qui dispose à Hong Kong, de l’un des plus vastes salons en Asie pour les voyageurs en business, va également repenser son organisation dans les pays où elle dispose d’une représentation commerciale.