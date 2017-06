Crise dans le Golfe : GulfAir, Etihad, Emirates, flydubai, Egyptair et Saudia suspendent leurs vols vers le Qatar

Etihad, Emirates et flydubai vont suspendre leurs vols vers le Qatar "jusqu'à nouvel ordre" ce mardi 6 juin 2017. En revanche, elles indiquent qu'elles assurent leurs services de ce lundi 5 juin et proposent d'autres options aux passagers affectés comme le remboursement des billets d'avions ou une modification de la destination. Egyptair interrompt ses liaisons également à partir de ce mardi 6, tandis que la compagnie saoudienne Saudia a pris une mesure similaire dès ce lundi 5 juin.



En riposte, Qatar Airways de son côté a décidé de supprimer ses liaisons vers l'Arabie Saoudite.



L'Arabie saoudite, les Émirats Arabes Unis, l'Egypte et Bahreïn ont coupé les relations diplomatiques avec le Qatar, l'accusant de soutenir le terrorisme. Ils comptent également lui fermer leur espace aérien et leurs frontières terrestres et maritimes, une mesure qui risque de perturber fortement la desserte du Qatar.



La compagnie Qatar Airways sera obligée de rallonger ses nombreuses routes vers l’Europe et les Amériques en raison de la fermeture de l’espace aérien saoudien. Peu de ressortissants du Qatar vivent et travaillent dans les pays voisins mais la fermeture du seul accès terrestre au Qatar, via l’Arabie saoudite, va affecter les importations de biens de consommation, notamment de produits alimentaires du pays. La Bourse de Doha a accusé le coup, clôturant en baisse de 7,58 % tandis que des habitants se sont rués sur les produits alimentaires selon le site en ligne Doha News.