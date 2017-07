De nouveaux espaces de vie au ibis Paris Bastille

test & learn

"Des espaces ont été créés autour des fonctions travailler, se divertir et se restaurer, permettant des usages multiples et décloisonnés, conformément aux nouvelles attentes des clients. Le lobby est un lieu ouvert à tous : desks, grands comptoirs, salons… Une terrasse ouverte sur la rue laisse entrer l’animation extérieure dans l'hôtel"

Le Génie sous les étoiles

Sélectionné en raison de son potentiel (localisation, taille, espaces de restauration, …), l’ibis Paris Bastille Opéra teste de nouveaux usages grandeur nature dont l'objectif est de faire des établissements du groupe des lieux de vie pour les clients et le voisinage.Le projet d'Accorhôtel prévoit de mettre en place de nouvelles fonctions dans les services généraux, en mode "". Le groupe hôtelier explique :Sur l'Ibis Paris Bastille, la créatrice Stella Cadente a principalement travaillé sur l'espace restauration. Fidèle à son univers entre mille et une nuits et cabinet de curiosité, elle a réuni différentes propositions sous l’appellation "". Ce dispositif permet de tester des offres variées couvrant différents moments de consommation et usages (bar de jour, bar de nuit, restaurant, bar à vin…), de nouveaux modes de production et de nouvelles attitudes de services.S'inspirant de l’esprit industriel de la fin du XIXe siècle, cette adresse joue la carte "ateliers parisiens" et "petits métiers" et plonge le voyageur d'affaires dans un décor à la fois moderne et authentique comme "un Brooklyn à la française".Cette atmosphère s’articule autour d’un bar à cocktails, point d’orgue du Génie Sous Les Étoiles, et d’un restaurant décliné en trois ambiances, pour boire, manger, partager une planche, des tapas ou l’ardoise du jour, mais aussi discuter, se détendre et même travailler :, bar a cocktail à l’ambiance festive (entre 6 et 13€) qui s’impose comme le cœur des différents espaces, où entre collègues on pourra échanger autour d’un cocktail à partager ou déguster une sélection de jus frais pressés. Les cocktails ont été imaginés par le chef barman Romain De Saussure, finaliste du Diplomatico Tournament France et ancien de l’Experimental Cocktail Club.qui programmera une sélection d’évènements variés (show cooking, musiciens en live, dégustation de vins par oenologue, DJ, …),, un lieu à l’esprit "Jardin" pensé pour un brunch (Brunch buffet avec show cooking des chefs en live le dimanche de 12 à 19h, 29€ par personne, 14,50€ pour les petits génies), un déjeuner léger ou un goûter gourmand,est quant à lui un restaurant à l’esprit bistrot. Les plats sont cuisinés à base de produits de qualité, frais et simples, pour partie issus du potager urbain de 90m², situé sur le toit de l’hôtel. (Menu plat du jour et café gourmand à 14,50€, Menus Entrée/Plat ou Plat/Dessert à 16,50€.)L’offre de restauration a été imaginée et écrite par les Chefs Daniel Gouiran et Kevin Giret, s’appuyant sur les conseils du Studio Stella Cadente.Un espace "salle à manger" peut aussi être privatisé pour organiser des repas.Par ailleurs une initiative similaire est également en cours de développement au sein de l’hôtel ibis Paris Tour Eiffel. Les nouveaux espaces ouvriront en septembre 2017.Le Génie Sous Les Étoiles15 rue Bréguet75011 Paris