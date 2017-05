Emirates a rouvert son lounge de Bangkok Suvarnabhumi Airport

Le salon Emirates de l'aéroport de Bangkok Suvarnabhumi a été agrandi, passant de 516m² à 809m². Il propose ainsi désormais 202 places assises et peut gérer jusqu'à 450 personnes par jour. Les voyageurs d'affaires vont découvrir de nouveaux fauteuils en cuir, des télés LED, un buffet chaud et froid proposant des plats locaux et internationaux. Les passagers business et First pourront également trinquer avec différentes boissons dont des champagnes et vins premium.Le lounge dispose également de salles de bain, du wifi gratuit et d'un business center équipé du matériel nécessaire pour travailler.