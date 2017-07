Emirates étend son offre de wifi gratuit

"le doublement de la connexion gratuite, à 20 Mb, conviendra parfaitement aux clients qui souhaitent disposer d’une connexion modérée pour l’envoi de messages à leurs familles et amis ou surfer sur les réseaux sociaux. Les voyageurs d’affaires ou ceux qui souhaitent disposer d’une connexion plus importante ont la possibilité d’acheter des données supplémentaires selon leurs besoins".

Quelques jours après avoir récupéré le droit d' embarquer les ordinateurs en cabine, Emirates fait un geste significatif pour la technologie à bord. Désormais, les clients fidèles d' Emirates de statut Skyward Platinum et Gold bénéficient d’une connexion wifi illimitée lors de leur vol, quelle que soit leur classe de voyage. Cette gratuité s’applique également à tous les membres Emirates Skywards qui voyagent en Première Classe et Classe Affaires. D’autre part, tous les autres passagers peuvent maintenant profiter de 20 Mb gratuits pendant les 2 premières heures de connexion, soit le double de ce que la compagnie proposait jusqu’à présent.Les packs de données supplémentaires 150 Mb ou 500 Mb peuvent être achetés respectivement pour 9,99 $ et 15,99$. Les tarifs sont dégressifs pour les membres Skywards Silver (4,99$ et 7,99$) et Blue (6,99$ et 10,99$) qui voyagent en Eco.Emirates estime que