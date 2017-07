Ethiopian Airlines va desservir Kaduna (Nigeria)

Ethiopian Airlines reliera Addis-Abeba à Kaduna, ville du nord-ouest du Nigéria connue pour ses activités dans l'industrie textile et automobile ou encore le raffinage du pétrole. Les fréquences seront assurées tous les mardi, vendredi et dimanche à compter du 1er août 2017.



L'avion décollera de son hub à 9h30 pour se poser sur l'aéroport nigérian à 12h30. Le retour est programmé à 13h20 pour un atterrissage à Addis-Abeba à 20h20.



Le Président d’Ethiopian Airlines, Tewolde GebreMariam, a expliqué : "Pendant la fermeture temporaire de l'aéroport d'Abuja durant quatre mois pour cause de travaux d’aménagement, nous étions le premier transporteur étranger à atterrir à l'aéroport de Kaduna, ce qui a permis à nos passagers d'avoir le meilleur confort à bord de notre B787 Dreamliner. Conformément à notre feuille de route stratégique, Vision 2025, nous continuons notre expansion et rendons notre réseau intra-africain toujours plus efficace afin de continuer de jouer un rôle moteur dans le développement socio-économique de notre continent. "