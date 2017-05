Etihad installe son A380 sur Paris

Après Londres, Sydney, New York et Melbourne, l’A380 va sensiblement augmenter la capacité disponible sur Paris avec 496 sièges contre 328 pour le B777 qui assurait la liaison. Le vol retour EY31 décollera d'Abu Dhabi, capitales des Émirats Arabes Unis à 02h15, pour arriver à Paris à 07h50. Le vol EY32 quittera Paris Charles de Gaulle à 10h40, pour arriver à 19H30 à Abu Dhabi.



L’appareil, équipé 415 sièges en classe Economy propose 70 places en business sur le pont supérieur de l'A380, offrant tous un accès direct par le couloir et un lit entièrement inclinable.