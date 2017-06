Etihad plonge dans les frais ancillaires

Etihad a longtemps misé sur le luxe et les services pour séduire les passagers, mais face aux difficultés rencontrées ces derniers mois, la compagnie du Golfe s'éloigne du modèle tout compris et développe ses options payantes. Le service chauffeur pour les classes Business et First n'est par exemple plus gratuit sur toutes les destinations internationales.







Par ailleurs, elle étendra également l'option payante de transfert d'aéroport à toutes les cabines et permettra aux membres Etihad Guest d'accumuler des miles sur leurs réservations de chauffeurs.



En revanche, les passagers qui voyagent dans la cabine The Residence, à bord de l'A380, continueront de bénéficier d'un service de chauffeur gratuit sur toutes les destinations du superjumbo : Abu Dhabi, Londres, Paris, Sydney et New York.



Les billets de Première classe et de classe Affaires émis avant le 3 juillet 2017 ne seront pas affectés par ces changements et recevront un service de chauffeur gratuit dans les destinations où le service est actuellement offert.



Le transporteur explique "Nombreux sont les clients qui préfèrent organiser eux mêmes leur transport au sol. La décision d'Etihad Airways de modifier son offre a été prise pour offrir un meilleur choix et pour s'assurer que les tarifs restent aussi bas et aussi compétitifs que possible tout en conservant le meilleur service pour les passagers de toutes les cabines".



Du changement dans les accès aux lounges

Etihad Airways offrira également aux clients de classe économique un accès payant à son portefeuille de salons dédiés à travers le monde, y compris ses lounges Premium situés à Abu Dhabi, Londres, Manchester, Dublin, Paris, Washington DC, New York JFK, Sydney, Melbourne et Los Angeles.



Les passagers qui voyagent en Business Class peuvent de leur côté bénéficier d'un accès payant au salon de luxe First Class Lounge & Spa de la compagnie aérienne lors de vols ou de transit par Abu Dhabi.



Une option "Siège sans voisins"

En vol, Etihad Airways a aussi introduit l'option "Neighbour-Free Seat" (siège sans voisins) en économique. Le service offre aux clients la possibilité d'améliorer leur expérience de vol en acquérant aux "enchères" jusqu'à trois sièges vides à côté du leur, sous réserve de la disponibilité et de la configuration de la cabine.



Cela permet aux voyageurs d'augmenter leur espace, leur confort et leur intimité. Ils peuvent effectuer la demande au moment de leur réservation en ligne. Les enchères gagnantes seront confirmées 30 heures avant le départ. Etihad Airways repense son business modèle en développant les options payantes. La compagnie aérienne a modifié sa politique de chauffeur après une étude de l'utilisation du service par ses clients premium dans tous les principaux marchés. Son service de chauffeur gratuit sera conservé dans le centre d'Abu Dhabi et remplacé par une option payante à des tarifs spécialement négociés dans toutes les autres villes. Ces changements seront appliqués le 3 juillet 2017.Par ailleurs, elle étendra également l'option payante de transfert d'aéroport à toutes les cabines et permettra aux membres Etihad Guest d'accumuler des miles sur leurs réservations de chauffeurs.En revanche, les passagers qui voyagent dans la cabine The Residence, à bord de l'A380, continueront de bénéficier d'un service de chauffeur gratuit sur toutes les destinations du superjumbo : Abu Dhabi, Londres, Paris, Sydney et New York.Les billets de Première classe et de classe Affaires émis avant le 3 juillet 2017 ne seront pas affectés par ces changements et recevront un service de chauffeur gratuit dans les destinations où le service est actuellement offert.Le transporteur expliqueEtihad Airways offrira également aux clients de classe économique un accès payant à son portefeuille de salons dédiés à travers le monde, y compris ses lounges Premium situés à Abu Dhabi, Londres, Manchester, Dublin, Paris, Washington DC, New York JFK, Sydney, Melbourne et Los Angeles.Les passagers qui voyagent en Business Class peuvent de leur côté bénéficier d'un accès payant au salon de luxe First Class Lounge & Spa de la compagnie aérienne lors de vols ou de transit par Abu Dhabi.En vol, Etihad Airways a aussi introduit l'option "Neighbour-Free Seat" (siège sans voisins) en économique. Le service offre aux clients la possibilité d'améliorer leur expérience de vol en acquérant aux "enchères" jusqu'à trois sièges vides à côté du leur, sous réserve de la disponibilité et de la configuration de la cabine.Cela permet aux voyageurs d'augmenter leur espace, leur confort et leur intimité. Ils peuvent effectuer la demande au moment de leur réservation en ligne. Les enchères gagnantes seront confirmées 30 heures avant le départ. A lire également Etihad : encore plus de B787 en Europe

Aérien : les frais cachés passés à la loupe

Trump suspend le texte d'Obama sur la transparence des compagnies aériennes

Etihad ajoute un vol quotidien sur Düsseldorf

Les revenus additionnels des compagnies aériennes vont encore s'envoler en 2016

Actualités | En bref | Moderato... ma non troppo ! | Aérien | Hôtellerie | L'actualité du MICE | Technomade | Route et rail | Hôtels d'affaires | Ils bougent | Shopping | Contact | VIEILLES BREVES | partenaires | Vidéo | Baromètre | CGU | Mise en avant | Appels d'offres | Annuaire du transport aérien | Bons plans | Formation | L'alerte info avec Notilus de Dimo Software | Les chroniques de JL Baroux | Travel Management | Testé pour vous | Destinations d'affaires | Parole de Pros | Les Lauriers du Voyage d'Affaires | tribune libre | A nos lecteurs | Destinations incentive | Offres d'emploi | Bonne adresse à.... | Site formation | Juridique | L'aviez-vous lu ? | Vu sur le web | Voyage d'affaires pratique | Le coup de Pat | L'appli du jour | publicité | Les chroniques de Regis Chambert | Demandes d'emploi | Technomade une | Emploi | Etonnant, insolite, inquiétant.... | Idées week-end | Aérien1 | Business Travel Road Show | Les chroniques de iAlbatros (Publi Rédactionnel) | Etudes et analyses | A la une | Les professionnels du voyage d'affaires - iAlbatros | L'actu du jour | Glossaire du voyage d'affaires | KDS Now 2015 | Les professionnels du voyage d'affaires - AirPlus | BEST OFF VAP | BEST OFF PARPRO | BEST OFF DESTI AFFAIRES | BEST OFF TESTE | BEST OFF TECHNOMADE | Les professionnels du voyage d'affaires - BCD Travel | Les professionnels du voyage d'affaires - HCORPO | Les 5 articles les plus lus de la semaine | Les professionnels du voyage d'affaires - URBAN DRIVER | La Premium Economy de Lufthansa | Top 2015 | Bienvenue au Canada | Les chroniques d'EPSA | Publi-rédactionnel | La lettre d'Amérique | Dernière minute | A lire en avion | Les infos de l'été 2016 | Bleisure pratique | La lettre d'Asie | Paris Aéroports - publi-info | A votre avis ? | C'est vous qui le dites! | Ma lettre au Père Noël | Infos DP | EMIRATES LETTRE DEDIEE | Appel à témoignage | Coaching | PartnerPlusBenefit