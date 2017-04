Forum Dimo, une édition 2017 sous le signe de l'avenir

Pour Guillaume Mulliez, Président, et Jean-Paul Genoux, Directeur Général, cette édition est la vitrine du savoir-faire de l'entreprise lyonnaise qui n'a pas manqué d'égrener ses bons résultats : un CA 2016 de 34.6 millions d’euros, en croissance de 15%, 7 implantations dans le monde (Lyon, Paris, Biarritz, Nantes, Madrid, Toronto et Montréal), 353 collaborateurs et 56 recrutements en 2016.

Autre source de satisfaction, le capital de l'entreprise est détenu à 100% par les 9 membres du comité de direction et plus de 120 collaborateurs. Les 6 associés fondateurs étant toujours présents dans l’entreprise.



Parmi ses 6 000 clients dans 90 pays, Dimo Software compte notamment 34 des sociétés du CAC 40 (Total, Air Liquide, St Gobain…), des sociétés du secteur de l’industrie, de services, des groupes de presse, laboratoires pharmaceutiques, de nombreux établissements dans le secteur hospitalier, l’hôtellerie, et les administrations du secteur public et les comptes assimilés. Plus d’une entreprise sur deux de la grande région Auvergne-Rhône-Alpes est équipée d’une des solutions proposées par DIMO Software.



Fort de ce constat, Guillaume Mulliez n'a pas manqué de regarder vers le futur. Dans les prochaines années, 75% des investissements informatiques des entreprises seront consacrés au Cloud , à la mobilité, au Big Data/Machine learning et à l’IoT (Internet des Objets). Depuis 2012, l'entreprise s'est également engagée dans une démarche Qualité et Sécurité et a obtenu la certification ISO 27001 (Sécurité de l’information) pour sa solution Notilus Travel & Expense Management. Cet agrément vient compléter celui de son hébergeur français (la société NC2), obtenu en 2013.