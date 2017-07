Grève Hop! : 87% des vols assurés

151 vols sont annulés ce jeudi 13 juillet sur les 481 vols du programme d'origine de Hop!, selon la compagnie. Les principales escales de Lyon et Orly - les hubs de la compagnie - sont touchées mais aussi Roissy, Nantes, Strasbourg, Toulouse, Rennes, Clermont-Ferrand, Bordeaux ou encore Marseille. Quelques vols vers l'Italie, l'Allemagne et la Belgique sont aussi concernés, selon le site de la compagnie. Hop! précise que l’ensemble des vols opérés par des avions de type Airbus et les vols Navette seront assurés normalement pendant cette période.



Malgré la signature du nouveau syndicat SPL, affilié à la CFDT (23% des pilotes), le SNPL (57% au dernier scrutin) et le FUC entendent protester contre les conditions de fusion des conventions collectives des anciennes compagnies régionales Airlinair, Brit Air et Regional. Malgré une augmentation de la masse salariale de 2,5%, les pilotes estiment que le rapprochement ne leur est pas favorable. La direction, par la voix du DG adjoint Alain Malka, souligne que "Tout le monde gagne" en matière de rémunération, même si l'harmonisation des conditions de travail " ne se fait pas par le haut ", mais " plutôt en médian ", selon ses explications à l'AFP. Alain Malka rappelle qu'un accord a été trouvé pour le personnel au sol et qu'une consultation est en cours sur les propositions faites aux hôtesses et stewards.



Le préavis de grève est posé du 13 au 18 juillet.