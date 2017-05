IAG en bonne forme au 1er trimestre et optimiste pour 2017

IAG a réalisé au premier trimestre un bénéfice d'exploitation hors exceptionnels de 170 millions d'euros, en hausse de 9,7%, un niveau supérieur au consensus Reuters qui se situait à 140,5 millions. Le chiffre d'affaires total a été de 4,93 milliards d'euros, soit une baisse de 2,8% mais un niveau là encore légèrement supérieur aux attentes avec l'amélioration de la tendance sur les prix. Le directeur général d'IAG Willie Walsh a souligné que le bénéfice avait été soutenu par la réduction des coûts liée aux efforts du groupe mais aussi à la baisse du prix du carburant.



Le plus intéressant est peut-être pour l'avenir. Comme Lufthansa ou le groupe Air France KLM, IAG constate en effet une amélioration du contexte en termes de prix et de réservations à l'approche de l'été . Le groupe a déclaré vendredi s'attendre pour le deuxième trimestre à la première hausse sur un an depuis 2014 de son revenu passager par mile parcouru. " Ce que nous constatons, c'est cette tendance, qui était un problème commenté par beaucoup de compagnies aériennes. Nous constatons une tendance à l'amélioration et cela évolue plus vite que nous ne nous y attendions ", a dit Willie Walsh. " C'est une performance record au T1, traditionnellement notre trimestre le plus faible, avec une poursuite de l'amélioration de tendance sur le revenu unitaire par passager ", a déclaré le directeur général.