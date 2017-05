Icelandair s'offre une livrée glaciale pour ses 80 ans (+vidéo)

L’appareil Vatnajökull d' Icelandair a été intégralement peint à la main par plusieurs artistes. Le processus d’aérographe qui est utilisé pour reproduire l’image du glacier sur la carlingue est un travail qui demande une extrême minutie. Il aura ainsi fallu à l’équipe 24 jours au total et 195 litres de peinture pour finaliser cette œuvre.Les passagers se voient aussi proposer un avant-goût du glacier dans la cabine. En effet, un éclairage bleuté à LED a été installé. Les appuie-têtes sont ornés d'un design blanc et turquoise brillant donnant l’illusion du glacier tandis que le chariot à boissons a été transformé en mini grotte de glace. Par ailleurs, des tasses, des serviettes et même des sacs en papier seront décorés avec des gravures glaciaires.Le glacier Vatnajökull est l’une des zones les plus actives en Islande avec environ 60 éruptions au cours des 800 dernières années, dues aux trois volcans actifs sous sa surface : Öræfajökull, Bárdarbunga (connu depuis la dernière éruption fin 2014) et Grímsvötn. Il couvre une superficie de 8 100 à 8 300 km2, soit 8% de la masse terrestre du pays.