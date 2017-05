Ideal Meetings & Events lance "Myeasyvent"

Myeasyvent

Le système de recherchepermet de trouver des salles ainsi que de nombreuses prestations parmi plus de 30 000 établissements et fournisseurs partout en France et dans le monde. Avec la fonction favoris, l’utilisateur peut se constituer une shortlist et un catalogue de ses coups de cœur. Si le temps ou l’inspiration manque, une simple demande de devis permet aux Chefs de Projets de prendre immédiatement contact avec le client pour lui venir en aide et proposer des offres sur mesures.Grâce à l’interface client, les entreprises bénéficient d’un accompagnement individuel, personnalisé et gratuit sur toute la durée de leur projet, du choix du lieu et des différentes prestations jusqu’à la facturation.Myeasyvent permet également, à tout moment, de suivre l’évolution de son projet de A à Z : récapitulatif de la demande, liste des propositions et devis, échanges avec son chef de Projet, informations sur les établissements etc. Cette solution est reliée à l’outil de reporting et Business Intelligence d'Ideal Meetings & EventsL’outil est disponible gratuitement et après simple inscription sur idealmeetingsevents.fr