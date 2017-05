Il demande un repas sans gluten, ANA lui donne une banane

De très nombreuses compagnies comptent sur les papilles de leurs passagers pour les séduire et les fidéliser. Elles s'appliquent ainsi de plus en plus sur la composition des menus. Mais au vu de l'expérience de Martin Pavelka, il semblerait que la japonaise ANA ait oublié de se pencher sur le repas sans gluten. Elle lui a servi une simple banane en guise de petit-déjeuner.