Il répète son rôle dans les wc, le contrôleur le prend pour un terroriste

Un comédien, passager du TGV Marseille – Paris du 7 juin 2017, s'est isolé dans les toilettes du train pour répéter une pièce de théâtre en anglais. Et il semble qu'il se soit particulièrement appliqué pendant cet exercice ! Le contrôleur a pris peur en entendant cet homme parler fort en anglais et en néerlandais et prononçant entre autres des mots comme weapons et gun.



L'agent de la SNCF n'a alors voulu prendre aucun risque. Craignant une possible attaque terroriste, il a averti ses supérieurs et les forces de l'ordre. Le train s'est arrêté en gare de Valence. Les gendarmes sont montés dans la rame pour interpeller l'homme enfermé dans les toilettes. Une fois à la gendarmerie, le trentenaire a expliqué qu'il préparait une audition et, le quiproquo levé, a alors été relâché. L'histoire ne dit pas s'il a réussi son audition...