KLM va voler directement vers le Costa Rica

Après la liaison directe d'Air France, lancée il y a près d'un an - et renforcée l'automne prochain -, c'est au tour de KLM de voler sans escale vers le Costa Rica. La liaison sera établie deux fois par semaine à compter du 31 octobre 2017. Le Dreamliner décollera d'Amsterdam à 15h25 tous les mardi et vendredi pour se poser à San José à 20h05. L'avion quittera la piste d'Amérique centrale à 22h05 pour rejoindre les Pays-Bas où il sera attendu à 15h10, le lendemain.Les autres jours, les passagers pourront rejoindre le Costa Rica en utilisant les vols KLM vers le Panama qui sont connectés à San José grâce à un codeshare avec Copa Airlines.Le B787-9, déployé sur l'axe Schiphol – San José, propose 294 sièges dont 30 World Business Class et 45 Economy Comfort.