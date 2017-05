L'aéroport de Fès a un nouveau terminal

Le nouveau terminal de l'aéroport de Fès a été imaginé par l'architecte marocain Abdou Lahlou. Cette nouvelle infrastructure a été pensée pour offrir une circulation fluide aux passagers ainsi qu'une importante lumière naturelle grâce à la présence de façades vitrées.



Dans ce nouveau bâtiment de 28 000m², les voyageurs peuvent contempler des œuvres d’art, création d’artistes marocains dont les thématiques renvoient à l’histoire de la ville, à la spiritualité, à la science et au voyage. Le terminal dispose de 20 comptoirs d'enregistrement et 50 postes de contrôle de passeports (21 au départ, 29 à l'arrivée)



Les passagers pourront aussi profiter de grands espaces de commerces et services. Plusieurs enseignes s'y sont installées comme Illy ou Lacoste.



Le projet de modernisation a également conduit à l’extension du parking avions pour accueillir 4 postes supplémentaires (dont un gros porteur), la réalisation d’une nouvelle voie de liaison avec la piste ainsi que d’une voie d’accès.



Un parking véhicules côté ville d'une capacité de plus de 800 places a aussi été ajouté.