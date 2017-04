La Rochelle: un City Pass pour séjour bleisure

la découverte des sites incontournables de la ville tout en offrant l’accès aux transports publics et TER (Trains express régionaux) pour se déplacer en illimité dans l’agglomération rochelaise sur une durée choisie au préalable par l’usager (24h, 48h ou 72 heures

Structurée pour organiser des événements , la ville de La Rochelle vient de se doter, depuis le 7 avril, d'un "City Pass" qui va également booster le prolongement des séjours après le travail. Ce passeport, mis en place par l'Office de Tourisme rochelais depuis le 7 avril, est destiné à permettre ")". Les acteurs du tourisme se sont entendus avec la plupart des partenaires touristiques privés et publics de La Rochelle pour concevoir un forfait donnant accès à tout et aux différents modes de transports de la ville (bus RTCR, TER, vélos Yélo, passeur).Depuis le 7 avril, un site Internet dédié commercialise ce forfait en ligne : 28 euros pour un pass de 24 heures, 38 euros pour un pass de 48 heures et 48 euros pour un pass de 72 heures. Ces forfaits sont nominatifs et la durée choisie ne court qu’à partir du premier usage du pass. L’office de tourisme réfléchit déjà à étendre ce City-pass à des durées de cinq et sept jours.