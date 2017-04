Le projet Boost, pétard mouillé ou accord entre amis ?

un dialogue social délétère

la Direction impose, les Syndicats s'opposent et au final, ce sont les salariés qui trinquent

Déjà, dès le départ, en affichant l'exclusion des PNC (Personnel Navigant Commercial) dont l'écart de coût avec nos concurrents serait trop élevé, la dissonance avec le programme Trust Together a fait grincer les dents

Alors que la digitalisation des process d'achat, d'enregistrement et d'embarquement éloigne de plus en plus le client de l'humain (souvenez-vous, ce qui fait la force de notre compagnie...) et que c'est bien à bord de l'avion que le contact peut se renouer, on va se priver de nos hôtesses et stewards ?"

Pourquoi ne pas repartir d'une page blanche et la laisser écrire par ceux qui mettront en œuvre le changement ?

Dans une page "Opinions" publiée par La Tribune , le président de l'association pour la mod‎ernisation du dialogue social d'Air France, le Commandant de bord Patrick Vincent estime que le projet Boost, destiné à sauver Air France, risque de s'enliser faute d'un dialogue social efficient. Evoquant "", il rappelle l'éternel rapport de forces en court : "".Remarque d'évidence: "". Plus encore, ". Pour conclure "".