Le shopping en ligne pour voyager plus ou mieux

En plus de rapporter des points et de continuer à bénéficier des avantages des programmes de fidélité classiques et de ceux de cartes de paiement, les achats quotidiens en ligne permettent, pour la première fois en France, aux consommateurs utilisant les applications, plug-in et/ou widgets de MilesBooster de cumuler des AirMiles. Gratuitement !

Un programme de fidélité qui se veut universel et gratuit, voilà l'originalité de MilesBooster , qui propose aux acheteurs de gagner en ligne des points universels ou AirMiles auprès de nombreuses marques et enseignes partenaires. Et cela en conservant tous leurs autres avantages liés aux cartes de fidélité qu’ils possèdent déjà.Ce système multi-enseignes gratuit récompense vraiment les consommateurs. Déjà développée aux Etats-Unis et au Canada, la formule est inédite en France. MilesBooster, à cheval sur le voyage, la distribution et la start-up, est incubée au Welcome City Lab (promo 2016 – basée à Paris Gare de Lyon).", explique Boris Ciépiélewski. Cumulables, valables à vie, les AirMiles de MilesBooster sont utilisables auprès de 7 programmes de fidélité aériens et d’un programme hôtelier. Ils permettent ainsi de voyager, grâce à son shopping, sur plus de 60 compagnies aériennes et de séjourner dans plus de 4 700 hôtels à travers le monde.: en fonction de ses habitudes d’e-achat – ordinateur ou téléphone portable – un plug-in, une application et/ou un widget, téléchargeable gratuitement.: grâce à un modèle économique reposant sur l’affiliation, les consommateurs acheteurs cumulent gratuitement des AirMiles, en plus de leurs points de fidélité classiques, sur la plateforme MilesBooster. Le décompte des points est facilement accessible. Les AirMiles sont convertibles en miles aériens, nuitées ou argent (via paypal).(avril 2017)1 AirMile = 1 mile aérien15 000 utilisateurs4 000 000 miles distribués1 widget navigateur (Chrome, Firefox, Safari, Internet Explorer)1 application mobile (iOS & Android)7 programmes de fidélité aériens et 1 hôtelier dont Flying Blue d’Air France.1 300 e-commerçants partenaires dont 3 Suisses, Accor Hotels, AliExpress, Asos, Auchandrive, Avis, Booking.com, Bricorama, Carrefour (Banque, Spectacles et Voyages), Castorama, Darty, Décathlon, Disneyland Paris, Etsy, eDreams, Expedia, Jacadi, Go Sport, Europcar, Interflora, Kiloutou, La Fnac, La Redoute, Les Galeries Lafayette, Maje, Metro, Microsoft, Monoprix, Office Dépôt, Okaïdi, Parc Astérix, Parrot, Monalbumphoto, photoservice, Pierre&Vacances, Sarenza, Sephora , Simply Market, Thalys, Ticketac, Ticketmaster, Toys R Us, Ubisoft, Voyages Sncf (agence et Eurostar)…