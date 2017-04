Le trafic de Toulouse-Blagnac a bondi en mars

Le trafic national a généré 402 552 passagers (+3,5%). Les lignes régulières vers Paris repartent à la hausse (+2,4%), le trafic sur Paris-Orly (+3,5%) compensant le léger retrait sur Paris-CDG (-0,7%). En région, la croissance est plus conséquente (+7,6%) avec des résultats positifs sur les principales destinations : Marseille (+21,4%), Rennes (+21,1%) ou Lyon (+10,8%).



Le segment international a transporté 313 975 voyageurs (+33,4%). Le trafic régulier sur l’espace Schengen progresse très fortement encore en mars (+47,3%). Les croissances les plus significatives sont constatées sur le Portugal (+132,1%), la Belgique (+109,6%) l’Espagne (+76%), l’Italie (+47,6%) et l’Allemagne (+22,4%).



Hors Schengen, le trafic est également à la hausse (+38,7%) malgré un retrait sur Londres-Heathrow (-9,6 %), compensé par les bons résultats sur Londres-Gatwick (+9,2%) et les nouveaux trafics sur Londres-Stansted, Luton, Birmingham et Manchester. Sur l'Afrique du Nord, le trafic est en repli de 7,4%, la Tunisie se démarquant toutefois avec une augmentation de 16,5%. Le trafic charter régresse sur ce mois de -2,6%, (10 429 passagers).



Le secteur low cost représente 37,6% du trafic, en progression de 49,4% par rapport à mars 2016.