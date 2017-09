A Nghe An, au sud de Hanoï, les vents atteignaient 165 km/h ce vendredi selon l’Observatoire de Hongkong, et le centre du pays est balayé avec force par le typhon Doksuri. C’est le plus puissant typhon qu’ait connu le Vietnam depuis dix ans, selon les observatoires. Près de 80 000 personnes ont été évacuées dans les quatre provinces qui se trouvent sur la trajectoire estimée de Doksuri.