Les casques bluetooth interdits sur Air France

C'est une information dénichée par Europe1 mais confirmée ensuite via Twitter par la compagnie: depuis ce mardi 6 juin les voyageurs d'affaires ne peuvent plus utiliser de casque sans fil à bord d'Air France mais aussi des avions de hop!, Transavia ou KLM, ils doivent utiliser des casques filaires. La raison ? La sécurité. Du décollage à l'atterrissage, les appareils bluetouth doivent rester dans la sacoche sur tous les vols du groupe.Il y aurait eu des incidents avec les casques bluetooth qui sont d'ailleurs également interdits sur les vols internationaux d'Air Canada nous dit-on, et autorisés par cette compagnie et limités sur les vols domestiques à un usage au-dessus des 10.000 pieds. Quant à l'usage des appareils électroniques, il reste autorisé, mais uniquement en mode avion pour éviter l'émission d'ondes.