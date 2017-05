Les programmes de fidélité de Marriott multiplient les points cet été

L'offre Marriott Rewards MegaBonus Infinite Points permet de gagner jusqu’à 4 000 points Marriott Rewards par séjour (à partir du second séjour).Les membres du programme Ritz-Carlton Rewards peuvent de leur côté doubler les points Ritz-Carlton Rewards pour tout séjour de plus de deux nuits cet été.L'offre SPG Take Three permet aux voyageurs d'affaores de multiplier les points par 3 pour tout séjour incluant un week-end ; doubler les points pour tout séjour en semaine au sein des hôtels participants.Les points peuvent être gagnés entre le 27 mai et le 4 septembre 2017.Marriott Rewards MegaBonus Infinite Points s’appliquent aux séjours dans les hôtel participants au programme Marriott Rewards des marques JW Marriott, Renaissance, Hôtels, Autograph Collection Hotels, Marriott Hôtels, Marriott Vacation Club, Gaylord Hotels, Protea Hotels, AC ​​Hotels, Courtyard, Residence Inn, SpringHill Suites et Fairfield Inn & Suites, TownePlace Suites, Moxy Hotels, The Ritz Carlton, EDITION et Delta Hotels.Le programme Ritz-Carlton Rewards été est disponible dans les propriétés Ritz-Carlton participantes.SPG Take Three s’appliquent au sein de établissements participants au programme des marques Aloft, Element Hotels, W Hotels, Four Points by Sheraton, Le Méridien, The Luxury Collection, Sheraton Hotels & Resorts, St. Regis Hotels & Resorts, Tribute Portfolio, Westin Hotels & Resorts and Design Hotels.