Marcel fait aussi le chauffeur des événements MICE

L'offre Marcel Event est pensée pour s'adapter à tous les événements. Il est ainsi possible, au départ de la région parisienne, de louer un chauffeur VTC Marcel pour une heure ou la journée afin de conduire le passager où il le souhaite. Il est possible de privatiser plusieurs types de véhicules : berline, berline Premium, green, van, ou limousine. Le VTC propose aussi une décoration intérieure et extérieure ou des services supplémentaires comme du champagne, par exemple.Pour répondre aux besoins des organisateurs, le service prend en charge également les déplacements en groupe dont le nombre de passagers n’est plus limité. Des vans, navettes, bus et cars sont proposés.Il est enfin possible de mettre en place une borne évènementielle. Une borne physique de réservation ainsi qu’une équipe d’accueil et de régulation Marcel sont ainsi à la disposition des invités afin de gérer les demandes et de s’assurer de la mise à disposition rapide de chauffeurs. Deux offres sont proposées : une «standard» proposant hôte(sse)s et kits de communication et une «premium» au service d’hôte(sse)s premium (multilingues, tenues personnalisées) et kits de communication sur-mesure.