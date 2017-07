Les voyageurs d'affaires qui choisissent Nice pour décoller avec Emirates pourront le faire quotidiennement avec l'A380 qui, depuis samedi 1er juillet et comme annoncé en mars , remplace le B777-300 ER, offrant ainsi 44% de sièges en plus.Pour pouvoir accueillir le géant des airs, l’aéroport de Nice a investi il y a quelques années dans des ponts capables d’accéder aux deux étages de l’appareil. Des aménagements ont également été opérés sur le tarmac pour éviter que les réacteurs externes de l’A380, comme ceux de l’Antonov An-124 et du B747-8, ne soulèvent de l’herbe et de la terre sur les bords.