Payez-vous un bout de siège Air France !

Cette série limitée propose une série de pièces uniques, toutes réalisées à la main. Les housses de fauteuils et les têtières en cuir utilisées sont soigneusement nettoyées, sans aucune transformation de type teinture ou surpiqûres. Elles sont ensuite transformées en sacs et pochettes dont les anses sont confectionnées à partir d’anciennes ceintures de sécurité. C’est la troisième fois qu’Air France mène une opération de recyclage de matériel réformé de la compagnie.Autre point fort du projet, les pièces sont préparées dans l’atelier Bilum de Choisy-le-Roi puis confectionnées sur place et dans différents centres ESAT (Etablissements et Services par le Travail, qui accueillent des personnes en situation de handicap).