Quand les smartphones sont les meilleurs amis du voyageur d’affaires (infographie)

Selon une étude sur la relation des Français à leur téléphone portable réalisée par OpinionWay, 39 % des personnes interrogées ont ainsi renoncé au réveil-matin et utilisent exclusivement leur smartphone.



L’appareil photo et la montre sont les deux autres objets à avoir le plus pâti de la généralisation du smartphone, plus d’un tiers des répondants n’en utilisant plus.



Les lecteurs MP3 résistent un peu mieux à cette concurrence mais ont malgré tout été remplacés totalement par le smartphone pour 18 % des répondants.