Quand un premier Ministre pilote l'avion officiel

Depuis sa prise de fonction en mai 2015, Juha Sipilä s'est aussi intéressé aux déplacements de son gouvernement. Outre ses qualités exceptionnelles de gestionnaire, ce chef d'entreprise qui a fait fortune dans les nouvelles technologies, a demandé au gouvernement de regrouper les déplacements professionnels et s'est immédiatement proposé comme pilote pour l'avion officielle finlandais.



Selon la presse finlandaise: " il s'est vite rendu compte que l'on pouvait faire beaucoup d'économies sur les déplacements officiels et aurait interdit qu'un Ministère affrète le moindre appareil sans une raison valable ".



" Cela ne veut pas dire que je suis le seul pilote à bord ", commente Juha Sipilä qui insiste sur la présence d'un autre pilote à ses côtés. Et d'affirmer que sur les 19 vols officiels qu'il a piloté ou co-piloté, le plus long l'a conduit en Mongolie avec 7 autres passagers. " Pas question de renoncer à cette activité ", a-t-il déclaré à la télévision finlandaise qui s'inquiétait de son état de santé, " Tant que les médecins me le permettront, je serais aux commandes d'un avion ". Juha Pipilä a encore des heures à passer aux commandes, il n'a que 55 ans.