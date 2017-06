Regus Express s'installe au T2 de Londres Heathrow

Le Regus Express est installé au sein du Terminal 2 de Londres Heathrow à proximité du terminal principal. Le centre fait près de 200m². Les voyageurs d'affaires trouveront des espaces de coworking et 9 salles de réunion dont les capacités varient entre 4 et 12 personnes. Un lounge a également été aménagé offrant aux clients un espace confortable et tranquille où s’asseoir et travailler. L'espace ouvert de 7h à 19h propose aussi le wifi et des boissons gratuites.Unit A00-BCA223 Terminal 2,The Queen’s Terminal,London Heathrow Airport,Hounslow, TW6 1EW,Royaume-Uni