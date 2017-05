Reprise d’Air Berlin ? Lufthansa veut bien si….

Les grandes manœuvres sont engagées entre Etihad et Lufthansa pour la reprise par la compagnie allemande de sa concurrente Air Berlin. Lufthansa laisse filtrer un "Oui mais", mais son patron veut avant tout que la dette actuelle soit effacée et qu’Etihad s’engage à un partenariat plus "cohérent" avec son groupe. Entendez par là, moins de concurrence féroce au départ de Francfort.