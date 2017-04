Ryanair va proposer des vols en correspondance

Always Getting Better

Pour séduire les voyageurs, Ryanair met à mal son système simplifié de low-cost avec ce 4ème volet du programme. Elle va proposer à ses clients des vols en correspondance avec transfert des bagages sur son propre réseau d'ici la fin du mois. Un service pratique mais qui risque d'être un véritable challenge pour la compagnie, adepte des temps de rotation très courts sur les aéroports.Ryanair va plus loin en organisant des laisons avec d'autres transporteurs. Il faudra attendre fin 2017 pour voir cette offre élargie et cela commencera avec Norwegian . Mais la presse anglophone indique que l'entreprise discuterait aussi avec Aer Lingus.Le transporteur irlandais prévoit également l'ouverture de nouvelles bases : Francfort-Am-Main, Naples ou encore la mise en place de programmes de vols optimisés. Il compte aussi améliorer les produitsoffrant ainsi 4 catégories de réservation : tarifs réguliers, tarifs Plus, Flexi-Plus et Family PlusEn parallèle, l'entreprise va lancer la phase 2 de. L'utilisateur profitera d'améliorations sur les profils enregistrés et d’offres personnalisées plus larges. Il aura la possibilité de bénéficier de l'auto check-in pour les vols aller-retour une fois que les sièges sont réservés. L'express booking sera aussi proposé. Les préférences du passager pourront, en effet, être enregistrées dans le profil (extra, siège préféré...).En outre et pour atteindre son objectif de devenir l'Amazon du voyage, une nouvelle fonction de recherche sera mise en place sur le site. Ryanair annonce que sa plate-formesera bientôt disponible sur tous les marchés pour proposer des hôtels 3, 4 et 5 étoiles. De son côté,comptera plus de partenaires et plus de choix. Le contenu de son blogsera également accessible sur l'appli en 5 langues.