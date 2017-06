Save the date : le 12 septembre prochain la CGT veut paralyser la France

« Non » à la prochaine Loi Travail dont le contenu devrait être dévoilé ce 28 juin en Conseil des Ministres. La CGT n’en veut pas et veut le faire savoir par une grève générale le 12 septembre prochain. Ce sera " Une journée d’action forte ", selon la centrale qui invite les salariés à manifester leur opposition à un texte qui " met à bas les acquis sociaux ".



Transporteurs (SNCF), personnels au sol d’Air France, Métro et RER et sans doute le contrôle aérien sont ainsi sollicités pour cesser le travail pendant 24 heures. L’organisation syndicale devrait dévoiler son plan d’action dès la fin juillet mais d’ores et déjà, elle fait savoir qu'elle devrait organiser de grandes manifestations dans plus d’une centaine de villes en France.