Tout le Rhône passe à Crit'Air

L'arrêté départemental se veut plus réactif en cas de pic de pollution et comporte trois niveaux d’alerte qui, selon l’intensité des pics de pollution, concernent tous les secteurs d’activité : industriel, agricole, résidentiel sans oublier les transports.Le niveau 1 d’alerte entraîne un abaissement de 20 km/h sur les portions de route limitée à 90 km/h ou plus, l’interdiction de l’écobuage et une limitation de l’émission de particules fines dans le secteur industriel.Le niveau 2 provoque la mise en place de la circulation différenciée. Seuls les véhicules équipés d’un certificat Crit’Air pourront donc circuler dans le périmètre de Lyon-Villeurbanne. Attention, l'autoroute A7 qui traverse Lyon et passe sous le tunnel de Fourvière n'est plus considérée comme autoroute depuis le 1er Novembre 2017. Cela reviendrait à dire que les voyageurs d'affaires dont les véhicules ne disposent pas des vignettes appropriées en cas de pic de pollution ne pourraient pas traverser Lyon et devraient alors emprunter soit le périphérique (qui est la ceinture limitant la zone où les vignettes seront nécessaires) soit la rocade Est.Le niveau 3 entraîne la restriction de circulation aux seuls véhicules affichant une vignette Crit’Air 0, 1, 2 et 3. En cas de dégradation de la situation, ces restrictions pourraient être renforcées avec la possibilité d’interdire à la circulation les véhicules possédant une vignette Crit’Air n° 3.Dans la Loire et plusieurs autres départements de la région, des dispositions similaires entrent en vigueur, comme elles l'étaient déjà à Grenoble.Pour mémoire la vignette Crit'Air (4,18€) est disponible ici